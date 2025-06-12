12 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

До 133 выросло количество погибших в крушении самолёта в Индии

Количество погибших в результате крушения самолёта в Индии выросло. Теперь их уже 133.

"По меньшей мере 133 человека погибли после крушения самолёта Air India около аэропорта города Ахмедабад в четверг", - приводит РИА Новости сообщение телеканала News18.

Соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди выразил президент России Владимир Путин.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

В Индии потерпел крушение самолёт компании Air India. Внутри лайнера были более 200 пассажиров. Самолёт вылетел из индийского Ахмедабада в Лондон. Вскоре после взлёта он упал.

Теги: Самолёт, Air India, падение


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