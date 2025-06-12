Путин вручил писателю Проханову звезду Героя труда

В Кремле состоялась церемония вручения золотых медалей "Герой труда Российской Федерации" и знаки лауреатов госпремий за ушедший год в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

По словам президента России Владимира Путина, цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет её силу, независимость и суверенитет. В числе Героев труда – писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов.

"Его книги, статьи, публичные выступления всегда пронизаны заботой о Родине, стремлением объединить общество вокруг ценностей патриотизма", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.