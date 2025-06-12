В Москве прекращено "дело врачей" о смерти младенца

В Москве прекращено дело четырех врачей роддома №4 при московской больнице имени Виноградова, которым вменяли гибель младенца семь лет назад, в 2018 г. Дело закрыли с формулировкой "за отсутствием в действиях врачей состава преступления".

Пока неизвестно, будет ли решение обжаловано, потому что дело прекращено по не реабилитирующим основаниям.

Трагедия, вылившаяся в уголовное дело, произошла 9 ноября 2018 г. По версии следствия, врачи якобы некачественно оказали поступившей к ним беременной женщине медицинскую помощь, из-за чего родившийся у неё мальчик умер через сутки, пишет "Ъ".