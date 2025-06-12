68% россиян потратят на июньские праздники до 15 тысяч

Озвучены результаты исследования, сколько денег россияне готовы потратить на июньские праздники. Они проходят 12-15 июня.

68% россиян планируют уложиться в сумму до 15 тыс. руб. Сумму в пределах 15-30 тыс. руб. назвали 16%, в пределах 30-45 тыс. руб. – 9%. Остальные (7%) потратят более 45 тыс. руб. или затруднились с ответом. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.

Лето – время отдыха не только взрослых, но и детей. И тут тоже есть трудности. Правительство России не прислушалось к наставлениям депутатов Госдумы по поводу летнего отдыха детей и не выполнило и половины из рекомендаций, которые ещё в октябре 2024 г. давали парламентарии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при этом ссылается на опрос подписчиков своего же Telegram-канала: треть опрошенных указали на то, что летняя оздоровительная кампания в прошлом году была организована неудовлетворительно. Из 20 рекомендаций исполнено восемь, еще столько же находится в процессе реализации.

"В ходе недавнего опроса 61% участников высказались о недоступности детского оздоровительного отдыха в лагерях. В комментариях вы отмечали дороговизну путёвок и трудности при их приобретении, нехватку мест, изношенность материальной базы лагерей", - пишет Володин.