Умер бывший губернатор Владимирской области Виноградов

Глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил о смерти своего предшественника на этом посту Николая Виноградова.

Авдеев сообщил, что под руководством Виноградова регион справился с перипетиями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-е, Николай Виноградов останется в нашей памяти как сильный лидер, крепкий хозяйственник, надёжный товарищ.

"Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником. Мы были единомышленниками во многих коренных вопросах дальнейшего развития региона", - написал Авдеев в своём telegram-канале.

Виноградов родился во Владимире 22 апреля 1947 г. В 1973 г. с отличием закончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, в 1988 г., также с отличием – Академию общественных наук при ЦК КПСС. Трудовую деятельность начал в строительной сфере. С 1966 по 1977 гг. работал на Владимирском заводе ЖБК, прошел путь от простого рабочего до главного инженера Владимирского завода ЖБК. Потом перешёл на партийную работу. Занимал ответственные должности в городах и районах Владимирской области. В 1996-2013 гг. – глава региона.