12 Июня 2025
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Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур поздравил жителей Томской области с Днем России

Губернатор Владимир Мазур в День России на праздничном концерте в Губернаторском квартале Томска поздравил жителей региона с Днем России.

«Сегодня мы отмечаем один из главных государственных праздников — День России. День нашей могучей, красивой, сильной, прекрасной страны, — сказал губернатор. — Этот праздник объединяет людей разных поколений, профессий, национальностей и религий».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области отметил, что Россия сильна своим единством. 

«Много испытаний выпало России на протяжении веков. Но наш народ всегда был един и непобедим. Так и сегодня: мы стоим на защите наших ценностей, нашей культуры, нашей свободы. И в этот праздничный день мы благодарим наших защитников — воинов прошлого и настоящего. Мы низко кланяемся подвигу ребят, которые в эти минуты ценой своих жизней защищают рубежи нашей Родины в специальной военной операции. Сегодня и каждый день мы с ними, мы рядом», — сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона также на главной праздничной сцене вручил первые паспорта и знаки «Движения Первых» юным гражданам России: 10 школьникам из разных районов Томской области.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Вместе с губернатором жителей региона с Днем России также поздравили сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Кравченко и председатель Совета Ассоциации участников СВО Томской области Алексей Полежаев.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Мы всегда будем сильными, мы всегда будем с нашим Президентом. С Днем России, дорогие земляки! Желаю всем здоровья, добра и всего самого наилучшего!», — завершил свое поздравление Владимир Мазур.

День России продолжился концертом творческих коллективов Томской области. Отметим, что праздничные мероприятия продлятся в регионе в течение всех выходных дней.

Теги: владимир мазур, день россии, концерт, паспорта


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