12 Июня 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

"Это тайна". Минпрос отказался отчитываться о внедрении в школах "цифровой среды"

Минпросвещения РФ отказалось предоставить доклад Правительству РФ по итогам внедрения в школах 15 регионов "цифровой образовательной среды" (ЦОС). Такой запрос был направлен в ведомство организацией "Общественный уполномоченный по защите семьи" (ОУЗС), обеспокоенной влиянием цифровизации обучения на здоровье и развитие детей.
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Напомним, эксперимент по внедрению в школах ЦОС был запущен в конце 2020 года и был рассчитан на два года - до 31 декабря 2022 года. По этому поводу было специальное Постановление Правительства РФ от 01.12.2020 г. №2040 "О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды". Согласно документу, не позднее двух месяцев с даты завершения эксперимента Минпросвещения должно было провести оценку его результатов и представить соответствующий доклад в Правительство РФ. Об этом ничего не было известно вплоть до последнего времени. Как оказалось, доклад был засекречен от людей.

"Указанная документация не относится к общедоступной информации о деятельности государственных органов, размещаемой в сети "Интернет", согласно статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", - говорится в ответе ведомства.

В интернете выложили только небольшую презентацию, которая никакого интереса не представляет.

"Для Минпросвета история с внедрением ЦОС – это не вопрос высочайшей социальной значимости, общенародного, общенационального значения, а просто рядовой доклад министерства руководству Правительства о проделанной работе в рамках его приказа/директивы... Информацию по итогам эксперимента ЦОС Минпросвет решил сделать конфиденциальной, закрыть от народа, от всех участников образовательных отношений", - отмечает ОУЗС.

В результате на школьниках был проведен эксперимент по внедрению ЦОС, а то, как он повлиял на успеваемость и здоровье школьников, от людей скрыли. И продолжают масштабировать эксперимент на всю страну.

Как сообщалось, почти половина учителей отмечает, что цифровизация только усложнила их работу. Это показал опрос "Народного фронта". Учителя говорят о еще большей бюрократии в школе - цифровой. О негативном влиянии цифровизации на умственное и физическое развитие детей говорят практически все.

Теги: школа, цифровизация


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