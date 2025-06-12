Зеленский: Решение конфликта на Украине – в руках Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение конфликта – в руках его американского коллеги Дональда Трампа.

"Все в его руках… Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", - приводит РБК слова Зеленского, сказанные в интервью медиахолдингу Axel Springer.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук призвал президента РФ Владимира Путина признать Зеленского террористом. Он записал такое видеообращение.

"Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом, членов его группы, ближайшее окружение признать террористической организацией и, соответственно, использовать все методы, доступные и возможные, для борьбы с террористической организацией и с этим террористом", — заявил Дмитрук.