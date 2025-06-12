Почти 80% родителей за ограничение доступа детей к соцсетям

77% родителей выступают за то, чтобы ограничить использование соцсетей среди детей. Такие результаты получены на данный момент в ходе опроса детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

К настоящему времени проголосовали 1,7 тыс. человек, из них 48% считают, что надо ограничить соцсети до 14 лет, еще 29% - что до 16 лет. Из оставшихся почти все считают, что это бессмысленно и дети все равно будут туда прорываться. Только 4% принципиально против ограничения доступа детей к соцсетям. Результаты еще могут немного измениться, но пока что они изменяются в сторону ограничения доступа. При этом Мишонова не является оппозиционным политиком, и в этом смысле результаты тем более красноречивы.

Как пишет "Родительское всероссийское сопротивление", результаты впечатляют. Родители понимают, что соцсети опасны для детей.

"Что же тогда делает наше Минпросвещения, принуждая детей регистрироваться в "Сферуме" и на прочих платформах? Оно действует против воли народа. И против государства, потому что дети - это будущее страны", - говорится в сообщении.

Эта тема - запрет соцсетей для детей - периодически поднимается в обществе, но пока дальше разговоров дело не идет. Накануне зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что соцсети для детей должны быть только с разрешения родителей. А выход ребенка одного в соцсеть, где он может столкнуться с чем угодно, - это как преступление. Соцсети обязаны запрашивать разрешение родителей или законных представителей. А то, что происходит сейчас, - это прямое нарушение Семейного кодекса, уверен депутат.

Член СПЧ и специалист по ИИ Игорь Ашманов приводит такое сравнение: родителям не придет в голову отпустить ребенка одного в лес, потому что его там может настигнуть опасность. Но интернет - это неконтролируемые джунгли, где опасности подстерегают на каждом шагу. Это терроризм, наркотики, порнография и т.п. Многие дети попадаются. За последние четыре года в России зафиксирован почти 80-кратный рост количества преступлений через интернет среди детей, заявили в прошлом году в МВД РФ.