Почти 80% родителей за ограничение доступа детей к соцсетям

12 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаки на военные аэродромы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Почти 80% родителей за ограничение доступа детей к соцсетям

77% родителей выступают за то, чтобы ограничить использование соцсетей среди детей. Такие результаты получены на данный момент в ходе опроса детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

К настоящему времени проголосовали 1,7 тыс. человек, из них 48% считают, что надо ограничить соцсети до 14 лет, еще 29% - что до 16 лет. Из оставшихся почти все считают, что это бессмысленно и дети все равно будут туда прорываться. Только 4% принципиально против ограничения доступа детей к соцсетям. Результаты еще могут немного измениться, но пока что они изменяются в сторону ограничения доступа. При этом Мишонова не является оппозиционным политиком, и в этом смысле результаты тем более красноречивы.

Как пишет "Родительское всероссийское сопротивление", результаты впечатляют. Родители понимают, что соцсети опасны для детей.

"Что же тогда делает наше Минпросвещения, принуждая детей регистрироваться в "Сферуме" и на прочих платформах? Оно действует против воли народа. И против государства, потому что дети - это будущее страны", - говорится в сообщении.

Эта тема - запрет соцсетей для детей - периодически поднимается в обществе, но пока дальше разговоров дело не идет. Накануне зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что соцсети для детей должны быть только с разрешения родителей. А выход ребенка одного в соцсеть, где он может столкнуться с чем угодно, - это как преступление. Соцсети обязаны запрашивать разрешение родителей или законных представителей. А то, что происходит сейчас, - это прямое нарушение Семейного кодекса, уверен депутат.

Член СПЧ и специалист по ИИ Игорь Ашманов приводит такое сравнение: родителям не придет в голову отпустить ребенка одного в лес, потому что его там может настигнуть опасность. Но интернет - это неконтролируемые джунгли, где опасности подстерегают на каждом шагу. Это терроризм, наркотики, порнография и т.п. Многие дети попадаются. За последние четыре года в России зафиксирован почти 80-кратный рост количества преступлений через интернет среди детей, заявили в прошлом году в МВД РФ.

Теги: соцсети, дети, опрос, интернет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети