Депутат Рады призвал Путина признать Зеленского террористом

Депутат Рады Артем Дмитрук призвал президента РФ Владимира Путина признать Зеленского террористом. Он записал такое видеообращение.

"Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом, членов его группы, ближайшее окружение признать террористической организацией и, соответственно, использовать все методы, доступные и возможные, для борьбы с террористической организацией и с этим террористом", — заявил Дмитрук.

Зеленский проводит террор даже против своих граждан, также проводит террористические акты на территории России, Украины и стран ЕС. Он лично дает указания и курирует проведение терактов, добавил депутат. Если это не пресечь, его террористическая деятельность будет распространяться по всему миру.

К слову, об этом уже четвертый год говорят разные украинские эксперты и пишут украинские телеграм-каналы. Путин на совещании с членами Правительства подчеркнул, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на высшем политическом уровне и были направлены на срыв переговорного процесса.

О терроризме Зеленского сказал на днях спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Зеленский сделал терроризм государственной идеологией Украины. А сенатор Андрей Клишас уверен, что режим Зеленского имеет все признаки террористической организации и закрепление этого статуса остается только вопросом времени.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор говорит, что украинский режим безнадежно проигрывает, поэтому готов идти на самые отчаянные меры, чтобы убедить западных кураторов в своей жизнеспособности и готовности воевать дальше.