Георгий Филимонов отметил - сфера здравоохранения в зоне его особого внимания

Губернатор Вологодской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню медицинского работника, и поздравил сотрудников региональной системы здравоохранения с наступающим профессиональным праздником.

«Врачи – это элита общества, образец служения высокой миссии. Элита – это также участники Специальной военной операции, и те, кто борются за здоровье и жизнь людей. Между воинами – нашими лучшими людьми и врачами много общего», – сказал Георгий Филимонов.

Губернатор подчеркнул, сфера здравоохранения Вологодчины находится в периметре его особого внимания. Он руководит отраслью напрямую, чтобы представить вологжанам прагматичный результат и решить конкретные задачи, поставленные Президентом. Так, первоочередной целью стало народосбережение – запрет продажи вейпов, новые правила продажи алкоголя, профилактика абортов.

«Все частные и областные учреждения здравоохранения отказались от практики проведения операции по искусственному прерыванию беременности, за исключением медицинских показаний и насильственных действий. Результат, который мы получаем уже сам по себе заслуживает внимания. На федеральном уровне Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко всем без исключения регионам ставит Вологодскую область в пример и афиширует статистику на всю страну, потому что она не выдуманная, а реальная. Это очень почетно, престижно и приятно», – поделился Георгий Филимонов.

В 2025 году на развитие сферы здравоохранения направлено 45,1 миллиарда рублей, из них только 1,3 миллиарда рублей – на укрепление материально-технической базы. Еще 515 миллионов рублей – на кадровой обеспечение отрасли, включая федеральные единовременные компенсационные выплаты «Земский доктор», «Земский фельдшер» и региональные меры поддержки по проектам «Земский специалист», «Молодой специалист» Губернаторской «Стратегии 2.0».

«Будем семимильными шагами продвигать тему цифровизации. Берем лучшие практики у Республики Татарстан, Москвы, Московской области, боремся с существующими изъянами. Цифровая медицина, ведение РМИСа, ПроМеда, цифровой амбулаторной карты – на первом месте. Наша совместная задачи – выйти в ТОП по стране по итогу года и решить проблемы в здравоохранении», – отметил Георгий Филимонов.

В настоящий момент в регионе работают 3 328 врачей и 9 809 специалистов со средним профобразованием. В преддверии профессионального праздника Георгий Филимонов вручил награды шести лучшим работникам региональной системы здравоохранения: нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Почетные знаки, Почетную грамоту и Благодарность Губернатора Вологодской области.