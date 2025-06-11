Назван уровень бедности в России

В первом квартале 2025 г. уровень бедности в России составил 8,1%. Таковы данные Росстата.

В I квартале года граница бедности составила 16 тыс. 621 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 8,1% жителей страны. По сравнению с I кварталом прошлого года, доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,5%, пишет ТАСС.

На рынке труда существует значительный разрыв между желаемыми и реальными зарплатами молодых специалистов: каждый второй опрошенный недоволен теми деньгами, которые он получает. Это касается как выпускников вузов, так и ссузов.

На вопрос, какой размер заработной платы они считают приемлемым для себя, молодые люди в среднем назвали 81 тысячи (после ссузов) и 102 тысячи (после вуза). При этом медианная зарплата молодежи существенно ниже — 47 и 60 тыс. соответственно. В то время как медианная желаемая зарплата лишь чуть меньше средней.

То есть наблюдается заметный разрыв между желаемой и фактической зарплатами, причем он особенно виден в медианном разрезе, то есть таком, который делит всю совокупность на две одинаковые по численности половины. К слову, результаты однозначно свидетельствуют о том, почему молодые выпускники педвузов не идут в школу: на зарплату менее 40 тыс. согласны 7% выпускников техникумов и только 1% — вузов. В многих школах молодые учителя получают намного меньше. Говоря о предпочитаемом формате работы, молодые россияне в основном высказались за возможность работы из дома. Так хотят работать 38%, еще 36% процентов — в смешанном формате и только 18% готовы ездить на работу.