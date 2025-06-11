Александр Моор: "тюменская молодежь – это энергия, задор и патриотизм"

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального координационного совета по взаимодействию с "Движением первых", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Началось заседание с торжественной церемонии вручения паспортов в рамках всероссийского проекта "Мы – граждане России". Из рук губернатора Тюменской области – Александра Моора – свой первый документ получили 26 детей. В их числе – отличники учебы, активисты Движения первых и "Юнармии", призеры и победители школьных олимпиад, спортивных чемпионатов и состязаний.

Об итогах участия Тюменской области во Всероссийском фестивале "Российская школьная весна" доложила председатель Совета регионального отделения "Движения первых" Наталья Ахлюстина.

Всероссийский фестиваль "Российская школьная весна" – флагманский проект "Движения первых", который реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В 2025 году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Делегация Тюменской области стала лидером в общекомандном зачете. Самой большой радостью стала победа региональной программы – наша "Песня для кита" стала Лауреатом I степени.

"Я всегда восхищаюсь нашими молодыми людьми. Столько энергии, задора, профессионализма. Остается только радоваться. Поколение у нас растет очень патриотичное. А это значит, что у нашей великой страны – великое будущее", - подвел итог глава региона.