В США мигрантов могут отправить в Гуантанамо

Администрация президента США Дональда Трампа может принять решение переместить тысячи нелегальных мигрантов на военную базу в Гуантанамо (Куба).

Речь идёт о выходцах из разных стран. Среди них – сотни представителей европейских стран, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, Ирландию, Бельгию, Нидерланды, Литву, Польшу, Турцию и Украину, а также других частей света.

Туда могут попасть 9 тыс. человек, однако не ясно, сможет ли база принять их всех, пишет The Washington Post.