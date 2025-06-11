Европейским банкам дадут €3 млрд на оборону

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует дать европейским банкам €3 млрд. Деньги пойдут на финансирование обороны.

Среди соглашений – договорённость с Deutsche Bank о предоставлении ликвидности в размере €500 млн малым и средним предприятиям в сфере обороны. На следующей неделе также ожидается подобное соглашение с французским банком BPCE, приводит ТАСС данные Bloomberg.

Ранее стало известно, что план перевооружения Евросоюза (ЕС) портал Euractiv считает нереалистичным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила потратить на эти цели 800 млрд евро. По мнению авторов публикации, сбор таких средств базируется на "надеждах и предположениях", а не на реальных возможностях.