Bloomberg: Украине не будут обещать членство в итоговом заявлении саммита НАТО

В проекте итогового заявления предстоящего саммита НАТО не будет обещания когда-нибудь принять Украину. Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что данный вопрос занимал видное место на предыдущих саммитах.

Прошлогоднее обещание Киеву в размере 40 миллиардов долларов также отсутствует, как и обещание долгосрочной помощи Украине в области безопасности. Все это резко отличается от прошлогоднего заявления. Документ небольшой, и это нарочно сделано, чтобы избежать споров с президентом США Дональдом Трампом.

Еще одна важная деталь: Россия не обвиняется в "агрессии". Страны НАТО озабочены тем, как увеличить свои военные расходы. К 2032 году они должны тратить не менее 3,5% ВВП на основные оборонные потребности и еще 1,5% – на защиту инфраструктуры.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Reuters пишет, что Зеленского пустят поужинать перед саммитом, но не допустят на основную встречу.