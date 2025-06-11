11 Июня 2025
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Фото: пресс-служба Правительства Омской области

"Цифровизация хаоса". Половине учителей цифровизация только усложнила жизнь - опрос НФ

Цифровизация учительской профессии и работа с разными цифровыми системами усложнила жизнь 42% учителей. Это показал опрос "Народного фронта" (НФ), представленный на стратегической сессии в "Сириусе".
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Как говорит эксперт НФ Дмитрий Цвич, учителя отмечают за последние три-четыре еще больший рост бюрократии в школе. При этом более 90% из них работают с цифровыми системами, то есть нельзя сказать, что они еще не знают "преимуществ цифровизации". Как раз наоборот, они уже вкусили прелестей цифровой бюрократии и все поняли.

"Наши опросы показывают, что цифровизация хаоса рождает цифровой хаос. Поэтому большая часть учителей говорит о том, что легче после внедрения информационных систем с бюрократией не стало", – сказал первый замруководителя исполкома организации Сергей Соколов.

Он говорит, что большинство учителей работают с перегрузкой, только 11% из них имеют нагрузку менее ставки. У остальных это перегрузка уроками и - бюрократией.

НФ предлагает провести оптимизацию цифровых платформ в образовании, как минимум упростить их интерфейсы и сделать единый вход. Сейчас это сущий кошмар: "Сферум", "Моя школа" и прочие платформы, множественная авторизация, дублирование функций и информации, бесконечные круглосуточные чаты и т.п., не говоря о бессмысленных электронных отчетах, технических трудностях, старом оборудовании и др. Также организация предлагает платить педагогам за цифровую работу. Однако представить это едва ли возможно.

В октябре 2024 года в НФ сообщили, что около 40% российских школ имеют открытые вакансии педагогов. При этом у министра просвещения Сергея Кравцова нехватки кадров нет, так как вакансий не более 2%.

Как сообщалось, бюрократическую нагрузку молодые учителя называли второй в списке причин ухода из школы. В конце 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова сказала, что образовательные учреждения все так же задыхаются от бюрократии. Эксперименты по ее снижению все время идут, но никаких конкретных результатов не дали. Осенью 2024 года она сообщила, что 67% учителей жалуются на сумасшедшую бюрократию. При этом она становится цифровой.

Теги: школа, учителя, цифровизация, бюрократия


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