Андрей Трубецкой: В Сургутском районе 534 млн потратят на подготовку системы ЖКХ к зиме

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что более 534 млн руб. власти муниципалитета потратят на подготовку к зиме объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы, многоквартирных домов. В этом году выделят на 64,2% больше, чем в прошлом.

"Предусмотрены федеральные, окружные и средства из бюджета Сургутского района, а также ресурсы предприятий. Стартовал капитальный ремонт ЦТП в Белом Яре. Завершается капитальный ремонт сетей ТВС в Лянторе во втором микрорайоне. Также инженерные сети будут обновлены в Белом Яре, Угуте, Барсово, Верхне-Мысовой и Тром-Агане. Всего порядка 6 км коммуникаций", - написал в своем телеграмм-канале Андрей Трубецкой.

В Лянторе также обновят магистральный коллектор, в Верхне-Мысовой – две артезианские скважины. Работы пройдут в котельных Нижнесортымского, Федоровского. Ремонт с заменой оборудования ожидается в двух центральных тепловых пунктах в Белом Яре.

"К отопительному периоду предстоит подготовить 27 котельных, 18 ВОС, 8 КОС, 68 ЦТП, промыть и опрессовать более 870 км инженерных сетей, а также подготовить 1 тыс. 522 км линий электропередачи, 1 тыс. 94 многоквартирных дома и 119 объектов социальной сферы", - сообщил Андрей Трубецкой.