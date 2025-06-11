В полиции рассказали, кто стрелял во время матча в Екатеринбурге

В свердловском ГУ МВД прокомментировали сегодняшнюю стрельбу во время матча на "Динамо" в Екатеринбурге.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ведомства Валерий Горелых, личность стрелка удалось быстро установить: им оказался житель Талицы по фамилии Завьялов 1969 года рождения.

"Мужчина торговал в палатке ягодами, на которые постоянно покушались птицы. Гражданин так разгневался на воробьев, что в один момент выхватил пневматический пистолет Stalker, калибра 4,5 мм (сила выстрела 12 джоулей) и открыл пальбу по птицам. Один из выстрелов угодил в ногу спортсмену из Московской области. Учитывая, что ствол был не боевой, травма оказалась незначительной. Госпитализация не потребовалась", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, писать заявление в полицию потерпевший не стал.

"Представители МВД и вневедомственной охраны Росгвардии доставили Завьявлова в дежурную часть ОП №11 УМВД по Екатеринбургу, где и будет принято обоснованное процессуальное решение. Турнир по хоккею на траве продолжился", - отметил Валерий Горелых.