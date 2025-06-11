Геннадий Долматов на церемонии награждения предпринимателей Омского района: Вы – двигатель экономики!

«Бизнес-успех начинается здесь! Омский район» - под таким девизом сегодня в стенах администрации муниципалитета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства.

Первым гостей торжества приветствовал глава муниципалитета Геннадий Долматов. Он подчеркнул важнейшую роль предпринимателей в развитии всего Омского района.

"Хочу поблагодарить всех вас за ваш труд. Вы – двигатель экономики, не только Омского района, но и целого региона, и даже всей страны. Пусть все у вас получится. А перспективы в нашем муниципалитете есть. Это и строительство Северного обхода, и строительство гидроузла. Все это будет давать дополнительный толчок развитию, и бизнеса в том числе", - сказал Геннадий Долматов.

В ходе торжественной церемонии награждения Геннадий Долматов вручил Специальный Приз Главы Омского муниципального района «Признание».

За достижение высоких производственно-экономических показателей и вклад в развитие района он был присужден обществу с ограниченной ответственностью «Ризолин». Более 15 лет организация работает на рынке строительных материалов и выпускает самоклеющиеся гидроизоляционные рулонные битумно-полимерные материалы в Богословском поселении. За годы существования организация произвела миллионы квадратных метров материалов. С их применением возведены и отремонтированы тысячи объектов, в том числе и за пределами нашего государства. «Ризолин», в лице его директора Евгения Киснера, принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

Медали «За заслуги перед Омским районом» был удостоен директор Общества с ограниченной ответственностью «Ачаирский Агропродукт» Алексей Кныш. Организация более 7 лет занимается выращиванием картофеля. Современное сельхоз. оборудование, постоянная гуманитарная помощь военнослужащим в зоне СВО – все это про компанию, которую сегодня поблагодарили за вклад в развитие и процветание нашего муниципалитета.

Почетные грамоты Правительства, Благодарственные письма Губернатора, Почетные грамоты Министерства экономического развития Омской области вручил заместитель министра экономического развития региона Артем Шиповалов. Он также поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и пожелал успехов на трудовом поприще.

На сцену также поднялись предприниматели, удостоенные Почетных грамот и Благодарственных писем Администрации Омского муниципального района, Благодарственных писем Законодательного Собрания Омской области, Благодарственных писем Председателя районного Совета. Торжественную церемонию награждения провели замглавы района по вопросам сельскохозяйственного производства и экономической политике Денис Волужев, депутаты регионального парламента Игорь Колодежный и Дмитрий Голованов, Председатель Совета района Юрий Тетянников.

Отдельным блоком были вручены Благодарственные письма Губернатора Омской области за гуманитарную и финансовую помощь, связанную с проведением специальной военной операции. С этой целью на сцену были приглашены Алексей Кныш, а также генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агропарк Макошь» Вадим Цыганков.



С поздравлениями к присутствующим обратился руководитель первого местного отделения ОРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Алексей Гончаров.





Особые поздравления для представителей предпринимательской сферы сегодня звучали в исполнении лучших творческих коллективов, вокалистов Домов культуры поселений района.

Справочно. На 01.01.2025 г. на территории Омского района зарегистрировано 4008 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), в том числе 3070 индивидуальных предпринимателей и 938 юридических лиц. Численность работников, занятых у СМСП составила 12 954 человека (45,58% от общего количества работников организаций на территории муниципалитета).