В Перми оштрафовали медсестру за попытку нажиться на покойниках

В Перми медсестра за деньги "сливала" ритуальному агентству информацию об умерших и их близких родственниках. Благодаря этому сотрудники ритуальных агентств первыми прибывали на место смерти человека и оказывали давление на родственников умерших, чтобы те заключили договор с их агентством, передает корреспондент Накануне.RU.

Общая сумма вознаграждения, полученного медсестрой, составила 96 тыс. руб.

Теперь за нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения по решению суда предприимчивая медсестра выплатит штраф в размере 100 тыс. руб. Также она обязана возместить каждому из потерпевших, заявивших гражданский иск, моральный вред в размере по 100 тыс. руб.

Директор ритуальной компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ.

Случай вопиющий, но не единичный - в соцсетях жители жалуются на то, что ритуальщики, точно стервятники, зачастую приезжают вместе со "скорой", а то и раньше медиков. Проблема характерна не только для Перми, но и других городов России.