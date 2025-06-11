Делегация Вологодчины - участник I Всероссийского фестиваля школ креативных индустрий

Делегация от Вологодской области принимает участие в I Всероссийском фестивале школ креативных индустрий в Рязани. Фестиваль организован Министерством культуры России совместно с Федерацией креативных индустрий и призван продемонстрировать творческие достижения ребят, обучающихся в школах креативных индустрий по всей стране.

«По итогам конкурсного отбора для участия в фестивале были приглашены 39 команд из разных регионов России. В их числе – команды школ креативных индустрий из Вологды и Череповца. Обе школы получили высокую оценку своей работы от экспертов Федерации креативных индустрий. Это большое достижение для региона. Стремимся к тому, чтобы Вологодчина стала центром развития юных талантов, кузницей кадров для востребованных отраслей экономики и одним из креативных флагманов нашей страны», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В рамках отборочного тура школы креативных индустрий региона представили результаты своей деятельности – творческие работы обучающихся по звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству, 3D-графике, анимации и дизайну. От Вологды в заявку также вошёл проект креативного кластера «Точка», в рамках которого для учащихся ШКИ были организованы образовательные мероприятия и конкурс «В самую точку».

Участники фестиваля должны были подготовить творческое домашнее задание, связанное с представлением Рязани в качестве новогодней столицы России 2025-2026 годов. Вологодская школа креативных индустрий разработала образ маскота новогодней Рязани – Позёмки, помощницы Деда Мороза, и презентовала сувенирные изделия с этим персонажем. А ученики Череповецкой школы креативных индустрий представили своего новогоднего героя – совушку Сеню.

Фестиваль завершит работу в День России – 12 июня.

Всего в регионах России работают более 90 школ креативных индустрий. Создание эти учреждений – часть работы по развитию искусства, культуры и продвижению молодежных инициатив, что соответствует целям нацпроекта «Семья», инициированного Президентом.