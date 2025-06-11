"РМК Поиск" обучили суворовцев базовым навыкам ГО и действиям ко Дню России

В преддверии Дня России сотрудники «РМК Поиск» совместно с педагогическим составом Екатеринбургского суворовского военного училища провели курс практических занятий по базовым навыкам ГО и действиям при ЧС для воспитанников учебного заведения.

По предложению родительского комитета училища сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск» организовали четырёхдневный обучающий курс. Специалисты подготовили задания по нескольким дисциплинам (БПЛА, пожарная и медицинская подготовка), рассказали об истории развития системы гражданской обороны в России. Курс направлен на обучение, проявление лидерских качеств, сплочение и умение работать в команде, а также на понимание важности служения Отечеству.

Комментирует руководитель «РМК Поиск» Денис Рыжов: «Родительский комитет проявил такую полезную для ребят инициативу. Мы готовили курс, опираясь на запрос родителей и руководства суворовского военного училища, – не только внедрили в занятия полезную информацию, но и сделали уклон на профориентацию. Чтобы кадеты уже сейчас думали, кем хотят стать в будущем, где работать. Важно, чтобы подрастающее поколение не только гордилось своей страной, но и осознавало свою личную ответственность за её будущее».

В течение четырёх дней на полигоне «Свердловский» кадеты изучали технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, учились правильно действовать при пожаре, освоили работу с профессиональным аварийно-спасательным оборудованием, ознакомились с созданием и развитием в России МПВО (местная противовоздушная оборона) и ГО (гражданская оборона), а также прошли основы и правила оказания первой медицинской помощи.

Комментирует младший вице-сержант СВУ Николай Шептухин: «Я считаю, это необходимо всем знать, особенно военнослужащим, хотя даже в повседневной жизни это может пригодиться. Например, на улице надо кому-нибудь помощь оказать. Я планирую пойти по стопам своего брата, хочу быть моряком».

Для закрепления знаний по пожарной безопасности для ребят организовали пожарную эстафету: команды проводили боевое развёртывание, надевали одежду пожарного, противогазы и на скорость занимали позиции ствольщиков.

Комментирует курсант СВУ Александр Лещев: «Сегодняшний день был радостный и интересный. Мы узнали много нового. Например, как накладывать жгуты на ноги и на руки. Занятия проводятся, чтобы взрослые или дети могли оказать помощь, если она кому-то понадобится. Моё желание – пойти в МЧС помогать людям и спасать жизни».

Первый курс практических занятий по базовым навыкам ГО и действиям при ЧС от аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск» прошли 84 суворовца. В планах специалистов «РМК Поиск» продолжать профориентационные и обучающие занятия в образовательных организациях региона.