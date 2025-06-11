Колокольцев: Мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию

Мигранты, утратившие работу, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию, должны покинуть Россию, заявил МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну", - сказал министр. Его слова приводит официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Ранее был принят закон, который запретил зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и без проверки легальности нахождения в России. В Госдуме заявили, что закон уже показал свою эффективность, так как от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. А обмен информацией между органами управления образованием и МВД позволит принимать решение по мигрантам. Также законопроект предлагает в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему. Мигрантов, дети-школьники которых не сдадут тест на русский язык, могут депортировать из России, сообщил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.