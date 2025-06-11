Неизвестный открыл стрельбу во время матча на "Динамо" в Екатеринбурге
Возле стадиона Динамо в Екатеринбурге во время матча неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал "Уральский спорт".
Сегодня на стадионе проводится второй матч пятого тура Суперлиги между командами "Динамо-Электросталь" и "Динамо-Строитель". По данным канала, игру пришлось прервать, а команды и зрителей увести под трибуны. Сейчас матч уже возобновили.
По неподтвержденным данным, неизвестный решил пострелять из пневматики по птицам возле стадиона, но попал в ногу оператора на вышке за воротами. Пострадавший в порядке.
В ГУ МВД по Свердловской области обещали Накануне.RU прокомментировать ситуацию позднее.