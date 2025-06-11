У поставщика "ГлобусРесурс" нашли новые нарушения после отравления школьников

Очередная проверка поставщика школьного питания ООО “ГлобусРесурс” в Екатеринбурге выявила новые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Установлено, что только часть молочной продукции, поставленной в МАОУ СОШ № 178, была была оформлена ветеринарными сопроводительными документами. На остальные продукты ветеринарные сертификаты отсутствовали.

"Данные факты не позволяют установить происхождение пищевой продукции, а также ее прослеживаемость, качество и безопасность", — отмечают в пресс-службе.

Помимо этого, на предприятии не осуществляется контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов — соответствующие журналы никто не ведет. Также поставщик совместно хранит мясную и рыбную продукцию, что нарушает Технические регламенты Таможенного союза.

Напомним, что после инцидента с отравлением, Роспотребнадзор закрыл школу, а детей было решено временно перевести на дистант. Свою проверку организовала прокуратура, а в СКР возбудили уголовное дело.

29 апреля суд приостановил деятельность пищеблока на 85 суток, а поставщика питания привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Однако уже 12 мая суд изучил предоставленные поставщиком документы и пришел к выводу, что юрлицо в полном объеме устранило все ранее выявленные нарушения. Таким образом, ограничения были сняты досрочно.

Несмотря на это, уральское управление Роспотребнадзора предложило родителям пострадавших учеников подать претензию к организатору питания.