В Нижневартовске будут судить начальника территориального подразделения МЧС России

В Нижневартовске перед судом предстанет бывший начальник территориального подразделения ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, обвиняемый, занимая указанную должность, в 2022 и 2024 годах получил незаконные денежные вознаграждения от подчиненных сотрудников за оказание содействия по их назначению на вышестоящие должности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.