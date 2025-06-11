МИД Узбекистана выразил обеспокоенность проверками мигрантов в России

МИД Узбекистана выразил "обеспокоенность" в связи с проверками сограждан на территории России, сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов в своем Telegram-канале.

"Мы выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях неправомерных проверок, проявления неуважения и грубого обращения", - написал Бурханов.

Посольство республики направило соответствующую ноту в МИД России.

Узбекистан выразил недовольство после рейда ОМОН в московском районе Строгино. Baza писала, что спецназ провел проверку в общежитии граждан СНГ на одном из объектов Минобороны. Были задержаны 5–6 человек, у которых выявили нарушения миграционного режима.

В середине апреля министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о возможном выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в Москве. Напомним, в бане "Бодрость" в Москве были задержаны десятки мигрантов, преимущественно из Киргизии. После этого посла России в Киргизии Сергея Вакунова вызвали в МИД республики.