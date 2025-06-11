Для экс-участника "Смысловых галлюцинаций" Бурдина просят четыре года колонии

Сооснователю и бывшему участнику уральской группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину запросили четыре года колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, под стражей Бурдин находится с ноября 2024 года. Он обвиняется по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". По версии следствия, бывший музыкант напал на человека, после чего и был задержан.

Ранее об аресте Владимира Бурдина высказывался экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец. Сейчас экс-музыкант находится в СИЗО.