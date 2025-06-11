Директору филиала "Россельхозбанка" вменили попытку вывести за границу €2,4 миллиона

Сумма ущерба банку – 167 млн 715 тыс. руб. (по курсу ЦБ на момент совершения перевода). Возбуждено уголовное дело. Директор филиала арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия, директор дал указание перевести €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту компании, зарегистрированной в Сингапуре. Арбитражный суд посчитал такой вывод денег незаконным.



