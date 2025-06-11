11 Июня 2025
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Фото: Правительство Пермского края

Выборы губернатора Пермского края пройдут в Единый день голосования

Выборы губернатора Пермского края пройдут 14 сентября, в Единый день голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий проект постановления приняли депутаты краевого парламента на сегодняшнем заседании. Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил значимость предстоящего события для всех жителей Прикамья.

"Выборы первого лица региона – одновременно общее дело и ответственность каждого. Принять участие в голосовании – значит быть причастным к судьбе своего региона. События последних лет показали, насколько важно быть вместе, чтобы справиться с самыми сложными испытаниями. Как говорит наш губернатор Дмитрий Махонин: "Когда мы вместе – все реально!" – отметил Валерий Сухих.

Ранее инициативу о назначении даты выборов губернатора Пермского края внесли депутаты-члены комитета Законодательного собрания по государственной политике и местному самоуправлению. Внесение проекта постановления связано с необходимостью назначить выборы губернатора в установленном порядке и в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законами. Учитывая, что единый день голосования в 2025 году уже установлен, выборы губернатора Пермского края состоятся 14 сентября 2025 года.

Отметим, что в этом году в единый день голосования, 14 сентября, по всей России пройдут более шести тысяч избирательных кампаний разного уровня. В 18 субъектах, в том числе в Прикамье, состоятся выборы высших должностных лиц.

Теги: выборы, голосование, губернатор Пермского края, единый день голосования


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