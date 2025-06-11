МИД: Ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак Украины на аэродромы

В МИД РФ заявили, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России.

"Масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

Он вновь повторил, что вся техника, пострадавшая в результате недавних атак Украины на российские аэродромы, будет восстановлена.

Ранее дипломат сообщил, что российские самолеты в ходе атаки ВСУ 1 июня были не уничтожены, а повреждены, они будут восстановлены.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 1 июня киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло "возгорание нескольких единиц авиационной техники". Конкретно какая техника пострадала, в ведомстве не уточнили. Telegram-каналы распространили информацию, что пострадали снятые с производства борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22.