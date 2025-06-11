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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор заявил об отсутствии безопасных водоемов для купания

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили об отсутствии в регионе безопасных водоемов для купания.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, использование водных объектов для купания разрешено только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Однако на сезон 2025 года не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники (арендаторы) зон рекреаций не обращались в Роспотребнадзор за их получением.

При этом ведется мониторинг качества воды на 66 водоемах Свердловской области.

"По данным на 10 июня 2025 года: 46,8% проб не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям; 7,1% – по микробиологическим и 4,2% – по паразитологическим показателям", - заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области безопасными для купания признали только семь пляжей.

Теги: водоемы, мониторинг, Роспотребнадзор


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Ранее 28.05.2025 13:43 Мск В Свердловской области безопасными для купания признали только семь пляжей

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