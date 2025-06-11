Красноярский бизнесмен рассказал, как банда Цапков отобрала у него компанию, угрожая семье

Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко сообщил, что члены банды «цапков» угрожали расправиться с его семьей, если он не подпишет документы о слиянии его компании с другим предприятием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Предприниматель обратился в суд с требованием взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами.

Как указал Дорошенко, он был учредителем компании ООО "Кубань-Контракт", которая занималась поставками горюче-смазочных материалов сельхозпредприятиям, в том числе принадлежащим Цеповязу и Стрельцову. Через некоторое время они заявили ему, что создали холдинг и предложили принять в нем участие. Дорошенко отказывался от подписания, однако после многократных угроз его семье согласился.

Напомним, разбирательство дела банды началось после того, как бандиты в ноябре 2010 года убили и сожгли в Кущевской 12 членов семьи фермера Сервера Аметова. На Кубань отправился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Оказалось, что на совести бандитов десятки преступлений, совершенных в станице за последние 10 лет при попустительстве местной полиции.

Коллегия присяжных признала Цапка и пятерых его подельников виновными и не заслуживающими снисхождения. Сами преступники не признали вины.

В 2013 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера кущевской банды Сергея Цапка. В 2014 году он умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.