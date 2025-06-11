Захарова: Украина отказалась забирать тела своих же солдат

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова сообщила, что на российское предложение о передаче Украине тел погибших солдат ВСУ "прозвучало не просто мямленье, не просьба, а прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же".

Отказ от тел своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима, приводит РИА Новости мнение Захаровой.

10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская контактная группа уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ.