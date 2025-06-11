Гладышев стал третьим игроком, оформившим покер в матче за сборную России

Накануне национальная команда России по футболу с крупным счётом обыграла сборную Беларуси в товарищеском матче.

Матч в Минске завершился со счётом 4:1. В составе победителей четыре мяча на свой счёт записал нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев. У белорусов отличился Вадим Пигас.

22-летний Гладышев стал третьим игроком, оформившим покер в матче за сборную России. Ранее такое удавалось Артёму Дзюбе — во встречах с Лихтенштейном в 2015 году (7:0) и Сан‑Марино в 2019 году (9:0), а также Олегу Саленко в матче Чемпионата мира 1994 года с Камеруном (6:1).

Отметим, что для Гладышева это всего лишь вторая игра за сборную страны. В минувшем сезоне Ярослав отметился 10 забитыми мячами в Российской Премьер-лиге, став лучшим бомбардиром своей команды.

Ранее в июньских товарищеских матчах сборная России в Москве сыграла вничью с командой Нигерии (1:1).