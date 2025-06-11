Юрий Моисеев поздравил врачей с их профессиональным праздником

В больнице скорой медицинской помощи Калуги прошли торжественные мероприятия, посвящённые предстоящему Дню медицинского работника.

В ходе мероприятия, приуроченного к профессиональному празднику, поздравили медиков и вручили им почётные грамоты Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

«Искренне благодарю всех сотрудников больницы скорой медицинской помощи! В будни и в праздники вы стоите на страже здоровья калужан, спасаете жизни людей, постоянно совершенствуете своё профессиональное мастерство. БСМП динамично развивается, врачи осваивают новые высокотехнологичные методы лечения и бережно хранят традиции, заложенные ветеранами. Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов!», – обратился к медицинскому персоналу больницы скорой медицинской помощи Юрий Моисеев.