Трамп: Протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Президент США Дональд Трамп считает, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

"Эти ребята являются профессионалами, они не любители <...>. Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через Пэм Бонди и Минюст, кто это", - заявил Трамп в выступлении перед военными и ветеранами. Его слова приводит РИА Новости.

Американский президент добавил, что происходящее в Калифорнии – "полномасштабное нападение на национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги", с целью продолжения иностранного вторжения в США.

Напомним, 7 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.