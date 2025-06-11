ХК "Автомобилист" объявил о продлении своего воспитанника Каштанова

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил о продлении двустороннего контракта нападающего Артема Каштанова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, 20-летний воспитанник уральского хоккея заключил новое соглашение. Предыдущий контракт форварда заканчивался 31 мая 2026 года. Новое соглашение действует до 31 мая 2027 года.

Каштанов выступает в системе "Автомобилиста" с 2021 года, на его счету уже 102 матча в КХЛ. В сезоне-2024/25 нападающий провел 57 игр в регулярном чемпионате КХЛ и семь матчей в Кубке Гагарина, отметившись 16 (6+10) баллами за результативность.

Ранее "Автомобилист" подписал обладателя Кубка Гагарина Рида Буше.