В реке Кама за сутки утонули два человека

В Пермском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели людей в водоемах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедии произошли в Перми и в Березниках. В реке Кама утонули мужчина и женщина.

10 июня 2025 года из реки Кама в Березниковском муниципальном округе Пермского края сотрудниками службы спасения извлечено тело мужчины 2007 года рождения.

В этот же день из реки Кама в Кировском районе Перми сотрудниками службы спасения извлечено тело женщины. Личность погибшей устанавливается следователями.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.