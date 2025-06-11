Словакия не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России

Словакия не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, теоретически Совакия может поддержать санкции, но только в одном случае - если Еврокомиссия предоставит реальный выход из той кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полного прекращения поставок российского газа. А так как евробюрократы ничего предложить не могут, кроме призыва просто отказаться от российского газа в ущерб своим интресам, то Словакия против. На самом деле выгодной альтернативы российскому газу в настоящее время не существует.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом, уже 18-м по счету пакете санкций против России. В частности, странам G7 предлагается снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Цель - снизить доходы России от энергоносителей. Рассматривается план запрета транзакций с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", а также банками, которые занимаются обходом ограничений. В целом новые санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса.

Только в мае Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. И почти сразу началась работа над 18-м.

Против отказа от российского газа категорически выступила Венгрия. Страна решительно отвергает этот план и будет бороться за то, чтобы он не был принят, заявил накануне венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Брюссель хочет обрушить экономику целых стран, но Будапешт не потерпит этого диктата и вмешательства в свои дела.