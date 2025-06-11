Бастрыкин хочет знать о расследовании дела агрессивного таксиста в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о хулиганских действиях водителя такси в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что на одной из улиц столицы Урала таксист проявил агрессию к водителю, сделавшему ему замечание по поводу неправильной остановки. При этом таксист избил его. После этого пострадавший обратился за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Глава СКР поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования.

Ранее Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о нерасселении людей из аварийного жилья в Свердловской области.