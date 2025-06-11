В России проверять знание мигрантами русского языка будет компьютер

Члены комитета Госдумы по науке и высшему образованию обсудили меры контроля за организацией и проведением экзамена по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства России для мигрантов. Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский сообщил, что с 1 января 2026 г. экзамен будет проходить исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий.

Сейчас в режиме опытной эксплуатации находится платформа, разработанная Томским государственным университетом. На ней экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Обсуждается вопрос введения устной части экзамена.

"Минобрнауки работает над повышением качества проведения экзамена. Движемся к тому, чтобы обеспечить оценку знаний с применением технологий искусственного интеллекта, исключив человеческий фактор. Достигнута 87%-ная точность оценивания устных ответов иностранных граждан. Рассчитываем, что в течение ближайших месяцев система будет окончательно доработана", - приводит министерство в своём telegram-канале слова Могилевского.

Ранее в Минобрнауки сообщили о том, что треть взрослых мигрантов, которые приходят сдавать экзамен по русскому языку, не могут сделать это с первого раза. Почти половина из них не может сделать это и потом. Уровень несдачи вырос с 3% до 30% после того, как из процесса были исключены частные компании. Сложности начались после вступления в силу закона, который с 10 декабря 2023 года запретил передавать права на проведение экзамена сторонним организациям.

Между тем, депутаты внесли в Госдуму законопроект об установлении для отдельных категорий иностранных граждан требования обязательного владения русским языком для получения гражданства РФ. Имеются в виду те "отдельные категории", для которых предусмотрен упрощенный порядок принятия в российское гражданство.