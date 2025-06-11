МИД РФ заявил о неготовности Киева к диалогу о мире

Террористические атаки Киева на российской территории, а также требования к Западу нарастить военную помощьговорят о неготовностиУкраины к переговорам о мире.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных делРоссии Александр Грушко.

"По-другому нельзя оценить те террористические атаки, которые были предприняты за два дня до начала переговоров. Ну и плюс то, что делает киевский режим на внешнем контуре — это бесконечные требования к Западу оказывать всё возрастающую военную помощь, поставлять всё более дальнобойное смертоносное оружие. Это очевидно не свидетельствует о реальном стремлении к миру и к ведению честных переговоров", — указал дипломат, сообщают "Известия".

Ранеепомощник президента России Владимир Мединский заявил, чтоРоссияне требуют гораздо более жестких действий от властей в отношении Киева на фоне атак по территории РФ.Россияне теперь требуют ударов "Орешником" по Киеву и Львову.