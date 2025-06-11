Компании с ветеранами боевых действий могут получить налоговые льготы

В Госдуму будет внесен проект закона о предоставлении налоговых льгот предприятиям, где трудятся не менее 20% сотрудников со статусом ветерана боевых действий.

Авторы инициативы - депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду". Размер налоговой ставки налога не может быть выше 13,5%. Законопроект предоставляет экономические преференции компаниям, уделяющих особое внимание трудоустройству ветеранов боевых действий, способствующих их социальной адаптации и интеграции в мирную жизнь.

Благодаря инициативе у предприятий появятся свободные средства на организацию социальной помощи сотрудникам со статусом ветерана боевых действий.

Они смогут пройти медицинскую, психологическую реабилитацию, профессиональное переобучение для получения новой специальности, сообщает РИА Новости.

Ранееуполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий, составляет 4500 руб. Она также указала на неравное положение, в котором находятся дети членов частных военных кампаний (ЧВК) в сравнении с детьми других участников специальной военной операции.