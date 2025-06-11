ВТБ снизит ставки по ипотеке на 1,5-2%

ВТБ снизит ставки по рыночной ипотеке минимум на 1,5-2 п. п.

Это произойдет во второй половине июня. Как заявил заместитель президента-председателя правления Александр Пахомов, позитивным сигналом для рынка кредитования физических лиц стало решение Центробанка России снизить ключевую ставку. Банкир указал на постепенное восстановление рынка кредитования.

При этом ставки и после снижения останутся достаточно высокими для заемщиков. На этом фоне, как отметил Пахомов, банк фокусируется, прежде всего, на работе по программам господдержки, которые остаются драйвером рынка.

С начала года ВТБ выдал более 24 тыс. 600 льготных ипотечных кредитов на 137 млрд руб. Большинство сделок проходило по госпрограммам, рассказали в банке, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что новая льготная жилищная программа для участников специальной военной операции может заработать текущим летом.