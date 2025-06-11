В Омске пятый день нет мобильного интернета

Жители Омска на протяжении пяти дней не могут использовать мобильный интернет.

Изначально глава региона Виталий Хоценко объяснил проблему профилактическими работами и тестом нового оборудования. Но жалоб от граждан было столько, что версия поменялась. Теперь это "меры безопасности".

Как сообщили жители города-миллионника, несколько часов назад мобильный интернет появился, но через час — пропал. В городе наблюдается всплеск заявок на подключение проводного интернета, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что жители Ростова-на-Дону массово жалуются на отсутствие мобильной связи. По их словам, они не могут заказать такси, доставку еды, интернет работает только с WiFi.