В компании "Транснефть – Сибирь" выбрали лучший расчет добровольной пожарной дружины

В АО "Транснефть – Сибирь" завершился конкурс на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины". Состязания по пожарно-прикладному спорту проходили в пос. Боровский Тюменского района.

Цель соревнования – совершенствование навыков членов добровольной пожарной дружины (ДПД) при работе с пожарно-техническим оборудованием, поддержание слаженности и эффективности их действий.

На протяжении трех дней 58 представителей ДПД в составе 10 команд соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также показывали теоретические знания.

"Соревнования традиционные для нашего коллектива, проводятся уже в 23 раз, по итогам которых будет сформирована команда, которая примет участие в финале на уровне ПАО "Транснефть" за звание лучших среди организаций компании. Добровольные пожарные дружины – это первое реагирующее звено в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций до прибытия основных сил оперативной службы пожарной охраны. Сегодня у нас четко выстроено взаимодействие с МЧС России. Я всем желаю, чтобы у нас таких ситуаций не было, но, тем не менее, отрабатывать навыки и держать силы и средства в готовности мы обязаны. Желаю всем удачи!", – отметил генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

По итогам соревнования в общекомандном зачете лучшим расчетом добровольной пожарной дружины АО "Транснефть – Сибирь" стала команда Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – команда Сургутского УМН, на третьем – спортсмены из Ноябрьского УМН. Лучшим тушилой признан Алексей Шевченко из Ноябрьского УМН. Звание "Лучший водитель пожарного автомобиля" присвоено работнику Уренгойского УМН Александру Сычеву.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

Значимость проведения подобных соревнований отметил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян, который был приглашен на открытие соревнований. "Хочу выразить благодарность руководству и коллективу "Транснефть – Сибири" за то, что вы поддерживаете и развиваете первичное звено пожарной охраны, каким являются добровольцы предприятия. Объекты топливно-энергического комплекса России являются стратегически важными, и наша задача обеспечивать пожарную безопасность не только производства, но и работников, с чем вы на своем уровне, безусловно, справляетесь. Уровень добровольных пожарных дружин предприятия высокий. Это показывают соревнования, которые проводятся в компании на регулярной основе", – сказал он.

Всего в добровольных пожарных дружинах АО "Транснефть – Сибирь" состоят более 1 000 сотрудников. Они проходят обучение, участвуют в тренировках и готовы к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций до прибытия профессиональных спасателей. Соревнования по пожарно-прикладному спорту – не только проверка знаний и навыков, но и укрепление командного духа.

По результатам индивидуальных зачетов будет сформирована сборная, которая представит АО "Транснефть – Сибирь" в третьем туре соревнований на уровне структурных подразделений ПАО "Транснефть". Финал состоится в конце июля 2025 года в г. Сыктывкаре на базе АО "Транснефть – Север".