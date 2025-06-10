В районе Лос-Анджелеса Даунтаун, где начались погромы, нашли тело мужчины

В районе Лос-Анджелеса Даунтаун, где начались погромы, нашли тело мужчины, сообщают РИА Новости.

Тело мужчины найдено на тротуаре в Лос-Анджелесе в районе Даунтаун, который стал местом недавних протестов и погромов. Причина смерти выясняется.

Напомним, 7 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.