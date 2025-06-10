По факту смертельного ДТП с участием курганского депутата возбуждено уголовное дело

В Курганской области на трассе "Иртыш" произошло ДТП с участием депутата Курганской областной думы Владимира Алейникова, в результате которого погиб водитель мотоцикла, житель города Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

По версии следствия, 3 июня, около 11.00, депутат, управляя автомобилем "УАЗ Патриот", двигаясь в районе 452 километра трассы "Иртыш", нарушил правила дорожного движения при выполнении разворота, не уступив дорогу встречному транспортному средству. Не убедившись в безопасности маневра, он столкнулся с мотоциклистом.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы, от которых скончался через непродолжительное время в районной больнице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, к настоящему времени фигурант допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.